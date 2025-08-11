Un espectacular meteorito sorprende en plena medianoche en Valencia

Entró en la atmósfera cuando faltaban unos minutos para la medianoche de ayer domingo a hoy lunes, 11 de agosto. Aún no se sabe con certeza si se trataba de un meteorito o de basura espacial reentrando en la atmósfera, pero lo cierto es que su visión sorprendió a todos los que anoche se encontraban a la fresca mirando el cielo, donde reinaba una luna que empezaba apenas a menguar.

El fenómeno, que al principio muchos confundieron con una estrella fugaz (máxime cuando estamos en unas fechas en las que habitualmente se produce la lluvia de estrellas de todos los veranos o lágrimas de San Lorenzo), se prolongó durante bastantes segundos para gozo de todos los que pudieron verlo.

La visión del meteorito, que parecía viajar en dos piezas y que dejó tras de sí una enorme cola como si de un cometa se tratase, alcanzó buena parte de la geografía española. Además de en la Comunitat Valenciana, también se pudo ver en numerosos puntos de Andalucía, así como en Murcia, Castilla-La Mancha e incluso Baleares.

Algunas fuentes apuntan a que el origen de este fenómeno fue la reentrada de un viejo satélite o algunos elementos de basura espacial en la atmósfera, lo que provocó que fuera desintegrándose por la fricción de la pieza con el aire que lo circunda.