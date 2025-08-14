El incendio forestal de Teresa de Cofrentes, declarado ayer tras la caída de un rayo, evoluciona favorablemente tras un "cambio total en la dirección del viento", según ha afirmado el alcalde de la localidad, José Javier Jiménez, quien ha indicado esta mañana que la noche ha sido "muy tranquila". Después del mediodía, el foco se ha puesto a escasa distancia del siniestro, en Bicorp, al otro lado del macizo del Caroig, donde un nuevo incendio forestal ha obligado a enviar a numerosas dotaciones para tratar de controlar las llamas antes de que estas se volviesen incontrolables, además de desalojar un cámping ubicado junto al río Fraile como precaución. Los restos provocados por el incendio han creado varios remolinos en la zona afectada por las llamas.