Francisco Camps ha dado un paso definitivo en su regreso a la primera línea política con un acto en plena avenida Maisonnave de Alicante. Arropado por viejas caras conocidas, el expresidente ha lanzado su campaña bajo el lema "PP, mayoría absoluta 2027", con un mensaje claro de alternativa interna frente al actual liderazgo de Carlos Mazón. Camps ha insistido en su fidelidad a la dirección nacional del partido, pero ha señalado la necesidad de una militancia activa y una estructura fuerte, dos aspectos que, a su juicio, el PP ha descuidado.