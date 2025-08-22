Del calor abrasador a las tormentas. La alerta amarilla por lluvias se ha hecho sentir en el interior de la provincia de València. Una fuerte granizada ha descargado hace unos minutos sobre Ontinyent acompañada de fuertes rachas de viento, tal como informa Avamet, fruto de un reventón húmedo.

Información en elaboración En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión. Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.