José Ángel Núñez Mora, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana y representante de esta entidad en el Cecopì (Centro de coordinación operativo integrado) el cerebro de la emergencia durante la dana del 29 de octubre, ha asegurado hoy en el programa de "Les noticies del matí" de Àpunt que con 228 fallecidos tras la barrancada "no podemos estar satisfechos". Por eso, al ser interrogado sobre qué aprendizaje obtienen sobre la gestión de la emergencia del 29-O ha hecho autocrítica y ha reconocido que en el organismo estatal, pieza clave dentro del sistema de emergencias, no pueden estar contentos dado el fatídico desenlace con el que se saldó el 29-O. "Somos un mecanismo más dentro del engranaje de la gestión de la emergencia. Es evidente que todo el sistema se ha visto dañado. Tampoco diré que nosotros lo hemos hecho muy bien. Debemos analizar el sistema en su conjunto, la realidad es que hubo 228 muertes", ha asegurado.