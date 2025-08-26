La formación política Ens Uneix, a través de la vicepresidencia primera de la Diputación de València, está ultimando un protocolo de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que permitirá "asegurar la continuidad de las actividades de la entidad después del drástico recorte presupuestario impuesto por Vox al Consell". Un recorte del 25% del presupuesto, que reducía el presupuesto de la AVL de 3,9 millones de euros el 2024 a 2,9 millones el 2025, dejando solo 815.000 € para actividades culturales y educativas con el objetico de "ahogar" a esta institución estatutaria.