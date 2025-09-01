La Asociación de víctimas mortales de la dana 29 de octubre se ha concentrado a las puertas de los juzgados de Catarroja para mostrar su apoyo a la jueza de la dana, en el primer día hábil de septiembre, ante los ataques que sufre la magistrada y las denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción que realiza sobre las 228 muertes que se investigan como presuntos homicidios imprudentes. Pertrechados con folios donde se leía "Bienvenida a su casa, señoría", "Veritat i justicia per a les víctimes de la dana 29-Octubre" y "En memòria de les víctimes de la dana 29 d'octubre, dignitat", una docena de familiares directos de las víctimas se han concentrado en silencio en el parque ubicado en frente de los juzgados, donde a partir de este mes seguirán compareciendo familiares de los 228 fallecidos.