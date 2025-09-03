"Muchos barracones no tienen ni puerta. No tenemos luz, agua ni internet, y el patio parece un campo de batalla. Es imposible que las aulas estén listas este lunes para la vuelta al cole". Esta es la situación del Ceip Orba de Alfafar a pocos días del inicio del curso escolar 2025-26 contada por una docente. De hecho, a día 2 de septiembre ni los propios profesores podían entrar al centro y tuvieron que realizar el claustro en una sala cedida por el ayuntamiento. Fuentes del consistorio también reconocen que dudan mucho de que se pueda llegar a abrir a tiempo y que la única alternativa que barajan es retrasar la entrada al colegio una semana.
