De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana

En la vida anterior de Marta Farinós ya había muchas maletas. “De repente te llaman y te dicen que hay un secuestro no sé dónde y tú haces la maleta y te vas a Galicia o a donde sea”, rememora. Es la forma de proceder habitual del grupo de apoyo dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que ella y su pareja, Sergio Berlanga, han trabajado durante trece años. En su día a día, en esa otra vida, había vigilancias, control de matrículas, secuestros, narcotráfico. Mucho viaje, pero para seguir a sospechosos o para reforzar alguna unidad de cualquier parte de España. Empezaron a viajar por placer cuando dejaron la UCO para trabajar en Donostia, en la policía judicial, “para desconectar”. El año pasado se compraron una caravana para viajar mejor con sus dos perros pastores australianos, Kabul y Gova. “Se nos empezó a quedar corto lo de viajar solo unos días, en un viaje llegamos a Moldavia y dijimos: oye, pues vamos a ir más para adelante”. Y, para hacerlo, dejaron su trabajo, vendieron su casa y planearon dos años -mínimo- de viajar por el mundo con su caravana y contarlo en sus cuentas las redes sociales de su proyecto aventurero, Viajenturas.