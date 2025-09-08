Jornada adversa este lunes en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Las provincias de Alicante y Castellón y el sur de Valencia se mantienen en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas, que se han dejado notar con fuerza en zonas de la Ribera, con fuertes rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora en Carcaixent que han provocado caídas de ramas y han forzado el cierre de los parques y jardines de la localidad. También en Xàtiva se han registrado incidencias relacionadas con el temporal. Las fuertes rahas de viento de hasta 100 kilómetros por hora han provocado la caída de árboles y han obligado a cortar un tramo de la CV-645.