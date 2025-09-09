Los efectos de la dana siguen teniendo consecuencias casi 10 meses después de la barrancada del 29 de octubre. El último incidente se ha producido en la localidad de Macastre, donde se ha registrado el derrumbe parcial de una vivienda habitada en la mañana de este martes, como han confirmado a Levante-EMV fuentes municipales. El inmueble se encuentra ubicado en la zona de la Cuerna, cercano a la CV-425 que condujo el agua de la dana hacia el diseminado.