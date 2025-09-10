El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio forestal en Buñol por lo que la Guardia Civil ha desalojado algunas viviendas dispersas. El desalojo se ha realizado de manera preventiva. No hay riesgo ni para las personas, ni para las viviendas.

Los bomberos también han cortado la CV425 entre Buñol y Alborache. En estos momentos, están movilizadas tres dotaciones de bomberos de Requena, Chiva y Torrent, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, así como siete unidades de Bombers Forestales de la Generalitat.