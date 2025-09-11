El incendio forestal declarado en Buñol que obligó al desalojo de diversas viviendas ya está estabilizado. En estos momentos hay algunas zonas con humo, por lo que los bomberos están cortando cañas para evitar su reactivación.

Durante la noche han trabajado varios efectivos para sofocar el fuego han indicado las mismas fuentes. Esta mañana se han efectuado relevos y trabajan en la zona cuatro unidades de bomberos forestales; cuatro autobombas; seis brigadas forestales de Bomberos; y dos coordinadores forestales.