Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha presentado 'Gemelo Digital', una "herramienta de realidad" para analizar, hacer "previsiones y pruebas" sobre el territorio para posibles "incendios o lluvias". Mazón, ha resaltado que es un "hito estratégico que combina imágenes en 3D y modelos digitales dando un salto cualitativo en la obtención de información del territorio". También ha cargado contra la CHJ por su sistema "obsoleto" y ha denunciado que el de alerta temprana "sigue sin implementarse". Además, ha subrayado la importancia de tener información para tomar decisiones: "Todo lo que falló aquella tarde no puede volver a fallar".