"Boicot Israel", "No es una guerra, es un genocidio". Esas y otras proclamas se repetían una y otra vez esta tarde en València durante otra nueva manifestación en apoyo al pueblo palestino y que pedía el "embargo real" a Israel. Una movilización ciudadanía, seguramente una de las más multitudinarias, en la que el mensaje era claro: "fin de las relaciones con Israel y sanciones a Israel". Ese era el sentido del lema de esta nueva protesta en solidaridad con Palestina, cuando hace unos días que el Gobierno de España ha anunciado medidas como el embargo de armas a Israel. Unas acciones que los activistas ven "una victoria popular" de solidaridad con Palestina.