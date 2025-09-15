‘Voces en red’: tecnología de voz para “conectar” contra la soledad no deseada

Amanda se sienta frente a la pantalla en la sede de Cruz Roja de València. “Llama a Ana Morera”, ordena en voz alta, y el dispositivo “madre” emite un sonido de conexión. “Estoy llamando al dispositivo de Ana Morera”, confirma una voz metálica. Cuando la conexión se establece, al otro lado, en su casa de Patraix, está Ana, de 84 años, que tiene ganas de hablar. “¿El verano? Bien, con muchísimo calor, pero me he ido unos días al apartamento de mi hija”, repasa. Ana es una de las 652 personas usuarias en la provincia de Valencia del programa contra la soledad no deseada ‘Voces en Red’ de Cruz Roja en colaboración con la Fundación Amancio Ortega. Con la instalación en su casa del asistente de voz desde el que hoy recibe la llamada de Amanda, puede llamar a su voluntaria de referencia, avisar de urgencias o necesidades, pedirle que le recuerde citas médicas o tomarse la medicación, hacer ejercicios guiados contra el dolor de espalda o de cuello, preparar recetas de postres sin azúcar. “Hace mucha compañía”, admite, aunque al principio fuera un poco reacia a que se lo instalaran. Pero más allá de su comedor, donde lo ha conectado, Ana ha hecho red gracias a este programa, que incluye talleres y actividades donde ha montado en catamarán, pintado cuadros y, sobre todo, hecho amigos.