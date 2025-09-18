Levante-EMV / LevanteTV

El municipalismo une fuerzas: más de 200 alcaldes participan en el encuentro de la Información Comarcal

Levante-EMV congregó este martes, un año más, a una amplia representación del poder municipal valenciano para celebrar una nueva edición del Encuentro de la Información Comarcal, con el que la cabecera pone en valor el papel que ejercen diariamente sus delegaciones comarcales –la Safor, l’Horta, la Ribera, el Camp de Morvedre o la Costera-la Canal-la Vall d’Albaida—, así como las secciones de València y Comarcas, para ofrecer a sus lectores la mejor información de cercanía y proximidad, tanto en su edición impresa como digital.