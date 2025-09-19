Protestas en la entrada de Polo al juzgado para declarar ante la jueza de la dana

Un grupo de personas con pancartas ha protestado ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a su llegada esta mañana al juzgado de Catarroja para declarar en calidad de testigo ante la jueza de instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. Los manifestantes no han impedido la entrada de Polo pero sí lo han increpado con pancartas y gritos.

La protesta estaba capitaneada por algunas víctimas de la dana. Entre ellas, un hombre que perdió a su madre de 82 años en la riada. La mujer, relató en su momento a la prensa, vivía en la zona inundable de Catarroja, y no pudo ponerse a salvo. Fue una de las personas que se reunió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando este dejó entrar en el Palau a algunos familiares de víctimas que, a título individual -es decir, no en nombre de ninguna asociación- esperaban e increpaban a las puertas de la sede del gobierno valenciano. En la protesta a las puertas del juzgado ha exhibido una pancarta con la foto de su madre fallecida.

Otra de las personas que han participado en la protesta es una mujer, también familiar de una víctima de la dana, que fue expulsada de la causa junto con su letrada por relacionar la dana con "ritos satánicos", entre otras cuestiones como sembrar dudas sobre el número de fallecidos y extender bulos sobre las víctimas del centro comercial Bonaire (donde no hubo fallecidos) o solicitar que la misma magistrada entre en prisión. En la protesta, se ha colocado cinta aislante sobre la boca y ha repartido panfletos.

Ese mismo ha sido el cariz de algunos de los comentarios y gritos que se han escuchado durante la protesta. Algunos de los mensajes eran de corte negacionista con el cambio climático e incluso apuntaban a que la catástrofe fuera provocada, sostienen. Se han podido ver pancartas con mensajes como "la dana no fue natural, fue criminal", o que difundían la teoría conspiranoica de que se abrieron las compuertas de "cuatro presas sin avisar a nadie".