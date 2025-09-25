Las víctimas de la dana comparecen en la Comisión de Peticiones del Europarlamento
La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que preside Rosa Álvarez, y la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 reclama que se abra una investigación “exhaustiva” sobre “la gestión del episodio de lluvias extremas ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana” y que se analicen “las posibles deficiencias en la aplicación de las directivas europeas relativas a la gestión del riesgo de inundaciones, la adaptación al cambio climático, la protección de las personas con discapacidad y la atención a las víctimas”.