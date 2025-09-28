Tensión en Jérica: un toro embolado rompe el vallado y escapa del recinto taurino
El astado se ha desplazado hasta una zona de vegetación en los aledaños del municipio
Víctor Meseguer
Las fiestas en honor a la Divina Pastora 2025 en Jérica han vivido un momento de gran tensión en la noche de este sábado, cuando un toro embolado ha logrado escapar del recinto taurino durante la celebración de uno de los festejos populares.
El suceso se ha producido después de que el animal rompiera parte del vallado y se adentrara en las calles que quedaban fuera del perímetro cerrado para el evento. En un vídeo al que ha tenido acceso 'Mediterráneo' puede verse cómo el toro, con las bolas de fuego encendidas, recorre varias zonas del municipio del Alto Palancia mientras los asistentes tratan de reaccionar ante la situación.
Posteriormente, el astado se ha desplazado hasta una zona de vegetación en los aledaños del municipio, lo que ha incrementado la preocupación de vecinos y participantes.
Las imágenes, que han generado gran impacto, acompañan a esta información y muestran la magnitud del susto vivido en Jérica durante sus fiestas patronales.
