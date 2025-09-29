Fernando Bustamante

La alerta roja deja los centros de salud abiertos, pero con la posibilidad de reprogramar citas

Los centros de salud de la Comunitat Valenciana permanecerán abiertos este lunes 29 de septiembre a pesar de la alerta roja. La Conselleria de Sanidad confirma que su funcionamiento será el habitual salvo por las dificultades que puedan tener algunos de los profesionales que se tengan que desplazar hasta las instalaciones por si hay "riesgo", una circunstancia ante la que también han dado la opción de reprogramar citas a los usuarios que la tengan prevista.