Ximo, vecino de un bajo al lado del barranco en Paiporta, ante la alerta roja en Valencia: "Miedo sí que hay"
En Paiporta, las calles están casi totalmente vacías pero, desde sus casas, los vecinos saben que el barranco del Poyo vuelve a llevar agua. No es mucha, pero es un recuerdo del fatídico 29 de octubre de 2024. Ha vuelto a llover con fuerza en la zona cero de la dana y en esta localidad, una de las más castigadas por el agua en la barrancada del pasado octubre, la noche ha transcurrido en una calma tensa, con la mirada y el pensamiento puestos en el barranco.