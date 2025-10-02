Europa Press

Israel "secuestra" tres barcos de la Global Sumud Flotilla en el que viajan cuatro valencianos

Los valencianos Juan Bordera, Sofía Buchó, Simón Vidal y Luay Al Bacha han sido detenidos por Israel cuando viajaban en la flotilla humanitaria rumbo a Gaza con la intención de abrir un corredor humanitario con el que romper el bloqueo que sufre la Franja. Así lo confirman a Levante-EMV fuentes de la organización de la Global Sumud Flotilla, que rechazan el término detención y hablan de "secuestro", por tratarse de personas en "labor humanitaria" y que actúan de forma "totalmente pacífica". Hay al menos una quinta persona de la C. Valenciana en la misión, si bien no hay constancia de que su barco haya sido abordado.