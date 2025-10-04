Fernando Bustamante

Alberto Fabra: «Del 29-O hay muchas cosas por revisar y que no se están haciendo»

El expresident de la Generalitat y diputado del PP, Alberto Fabra, se mantiene en su perfil moderado en tiempos de radicalización, pero con los equilibrios justos para no salirse del discurso de su formación. Así, el autonomista declarado sostiene que un ‘president’ es como un padre de la población, pero a renglón seguido se pone al lado de su compañero de partido, Carlos Mazón, y defiende que no debe dimitir y que puede ser un buen candidato.