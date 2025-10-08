Europa Press

Pampols afirma que se irá "satisfecho" del Consell ante su salida del gobierno valenciano

Declaraciones del vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, José Francisco Gan Pampols, donde afirma que se irá "satisfecho" del Consell, ante su salida del gobierno valenciano anunciada para principios de noviembre. "Me hubiera gustado ser mejor, hacer más cosas, pero hemos hecho lo que hemos podido y en ese aspecto, y pensando en la calidad de la gente con la que he colaborado, sí, me voy satisfecho", ha señalado, a preguntas de los medios tras participar en un desayuno con los asociados de AVE.