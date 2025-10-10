Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas"
La trágica muerte de un joven de 23 años en València, ha devuelto a la actualidad el consumo de drogas. Un nuevo estupefaciente llamado 'alfa' o 'flaca', ha puesto sobre la mesa el consumo recurrente que existe durante las prácticas sexuales. El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, analiza el auge de este tipo de sustancias que pueden aparecer en cualquier entorno.