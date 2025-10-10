Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas"

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas"

David García Sebastiá

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas"

David García Sebastiá

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

La trágica muerte de un joven de 23 años en València, ha devuelto a la actualidad el consumo de drogas. Un nuevo estupefaciente llamado 'alfa' o 'flaca', ha puesto sobre la mesa el consumo recurrente que existe durante las prácticas sexuales. El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, analiza el auge de este tipo de sustancias que pueden aparecer en cualquier entorno.

TEMAS

Tracking Pixel Contents