Eduardo Ripoll

Alice vuelve a llenar el nuevo cauce del Túria

Las lluvias caídas en la provincia de Valencia durante las últimas 24 horas han vuelto a provocar un aumento del caudal en el nuevo cauce del río Túria a su poso por Xirivella y Mislata. El lecho del cauce ya está cubierto de agua y apenas se puede ver la base de grava y la vegetación que ha vuelto a crecer tras la última crecida de hace casi un año. Por el momento, las tormentas se están desplazando desde el sur hacia el norte y la provincia de Valencia se prepara ante la posibilidad de trombas localmente fuertes.