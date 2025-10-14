Levante-EMV

Levante-EMV celebra este miércoles sus premios con un "reconocimiento extraordinario" a la dana

Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, entrevista al director, Joan-Carles Martí, con motivo de los premios que se celebrarán mañana, miércoles 15 de octubre, en València. El Palacio de Congresos será el lugar en el que más de mil invitados se darán cita, en una importante velada, en la que las máximas personalidades del tejido político, social y económico se reencontrarán. Una noche que tendrá un "reconocimiento extraordinario" a la dana.