"El actual Consell no ha dejado de transmitir un constante menosprecio al idioma propio de la Comunitat Valenciana"

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, analiza la decisión del escritor valenciano Ferran Torrent de devolver el Premi de les Lletres Valencianes. En una carta dirigida al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el autor de Sedaví explica su postura “por la deriva académica e institucional” del actual Consell en materia lingüística. Se trata, dice Olmos, “de una decisión muy meditada, con la que el escritor ha evidenciado su malestar ante una política cada vez menos respetuosa con el valenciano, con su presencia pública y con su valor como lengua de cultura”.