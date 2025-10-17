Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Miguel Angel Montesinos

Diana Morant asiste a la apertura del curso de la AVL denunciando un "maltrato" del valenciano por parte del Consell

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha clausurado la apertura del curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. En el acto ha denunciado la "persecusión" y el "maltrato" que sufre la lengua por parte del Consell de Carlos Mazón.