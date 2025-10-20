David García Sebastiá

“¿Puede el presidente de los valencianos no estar en el funeral de Estado? Solo el debate evidencia la atrofia de la vida pública en la que estamos instalados”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comenta en su videoanálisis de esta semana sucesos de la escena internacional como las manifestaciones contra Donald Trump por numerosas ciudades de Estados Unidos y subraya el vídeo de respuesta difundido por el presidente americano en el que lanza excrementos contra los manifestantes. “Nada es casual en este universo virtual de los relatos políticos. La reacción de Trump es posiblemente la manera más directa de intentar desacreditar a los que salen a la calle contra la deriva autoritaria posdemocrática”, señala.