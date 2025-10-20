UPV

Así será el nuevo campus de la UPV en China

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, ha presentado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), inaugurado la semana pasada, el primer centro universitario español en China que, además, ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación de China como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program. Ambos han coincidido en subrayar el hito "histórico" que supone esta apertura.