"El objetivo de la ultraderecha pasa por alentar el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar

David García Sebastiá

Levante-EMV

València
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, reflexiona sobre el acuerdo de PP y Vox en las Corts Valencianes de segregar población inmigrante y nacional a la hora de realizar estadísticas y preguntar por la recepción de ayudas, visitas médicas y donaciones de sangre. 'Obviamente, la conexión que busca la ultraderecha está clara: continuar alentando el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar sin aportar casi nada a cambio', explica Olmos. 'Esta medida de innegable rasgo racista es la contraprestación que pide Vox a cambio de apoyar los presupuestos de la Generalitat, y el PP lo ha aceptado sin cuestionarla'.

