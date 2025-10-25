Germán Caballero

Homenaje a las víctimas de la dana en el teatro Olympia de València

La céntrica sala de València acoge un homenaje a las víctimas "verdaderamente ciudadano, que no esté organizado por ninguna institución ni tenga como protagonista ningún representante político". El evento, organización por la Asociación de Víctimas de la Dana, ha contado con la intervención de familiares o bomberos y la emocionante participación de la Muixeranga d'Algemesí.