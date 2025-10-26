Fernando Bustamante

Los catedráticos de Geografía de la UV Joan Romero y Ana Camarasa: “Hemos crecido de forma irresponsable pero el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano”

De la sala donde se instruye el juicio de la dana, la catedrática de Geografía de la Universitat de València, Ana Camarasa, salió con el reconocimiento de la jueza de que había ofrecido una "clase magistral". Es la sensación que desprende también la conversación con su compañero, también catedrático -en su caso, emérito- de Geografía Humana en la misma universidad Joan Romero. En la jornada negra del 29 de octubre de 2024, ambos expertos han encontrado una cantidad casi inabarcable de "sombras": el urbanismo desaforado, las obras faraónicas, el desconocimiento de la ciencia y, a veces, el negacionismo y, sobre todo, la gestión de la emergencia. "Existían instrumentos suficientes como para haberlo hecho bien si todo el mundo hubiera estado en su sitio", coinciden. Pero no se hizo bien, en eso también coinciden. "Y la responsabilidad recae sobre la espalda del gobierno autonómico", añaden. Aun así, entresacan alguna "luz": la solidaridad, por ejemplo, pero también la posibilidad de aprender de los errores. Para compartir todas esas experiencias sobre este "país de barrancos" en el que el agua "siempre vuelve con las escrituras en la mano", han organizado el seminario 'Lecciones aprendidas tras la dana de València: luces, sombras y recomendaciones', que reunirá este 28 de octubre en el Centre Cultural La Nau de la UV a responsables políticos, personas expertas y sociedad civil, además de a las asociaciones de víctimas.