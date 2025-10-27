Francisco Calabuig

Miles de personas y amplia presencia policial por el encuentro del activista Vito Quiles en la Universitat de València

Las puertas de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (UV) ha sido este lunes el lugar elegido por el activista Vito Quiles para protagonizar un nuevo acto dentro de su gira por distintas universidades españolas; un encuentro no autorizado por la Universitat de València y que, como los celebrados hasta ahora, ha concentrado a miles de personas tanto a favor como en contra de sus postulados, y también ha contado con una amplia presencia policial para separar ambos grupos de manifestantes.