Miles de personas y amplia presencia policial por el encuentro del activista Vito Quiles en la Universitat de València

Miles de personas y amplia presencia policial por el encuentro del activista Vito Quiles en la Universitat de València

Francisco Calabuig

Miles de personas y amplia presencia policial por el encuentro del activista Vito Quiles en la Universitat de València

Francisco Calabuig

Ana de los Ángeles

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las puertas de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (UV) ha sido este lunes el lugar elegido por el activista Vito Quiles para protagonizar un nuevo acto dentro de su gira por distintas universidades españolas; un encuentro no autorizado por la Universitat de València y que, como los celebrados hasta ahora, ha concentrado a miles de personas tanto a favor como en contra de sus postulados, y también ha contado con una amplia presencia policial para separar ambos grupos de manifestantes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents