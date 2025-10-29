Francisco Calabuig

La peluquería milagro tras la dana: reabierta en un mes y reconvertida en “plaza pública”

Tintar unas canas es una cosa, pero teñir de blanco un pelo joven es otra completamente diferente. Y más complicada. Por eso, a Mario Martínez no le sorprendió ver, el 29 de octubre, alrededor de las seis de la tarde, que la cabeza del chaval que tenía entre las manos todavía se había quedado algo amarillenta. Por la cristalera de la peluquería y academia HMG Peluqueros, de Catarroja, veía que las nubes pasaban muy rápido y que había un cielo “muy raro” y pensó que sería un buen día para cerrar antes de hora. Pero mientras que su familia, desde su casa en Torrent, le avisaba de que llovía con fuerza, en Catarroja, ni gota. Así que, al ver el tono amarillento del cuero cabelludo del cliente, pensó: “lo aclaro más y luego ya nos vamos”. El joven no llegó a salir de la peluquería con el “look” que deseaba, pero estuvo a punto, como su peluquero y su compañera Judith, de no salir vivo. Más información