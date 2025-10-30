LevanteTV

Levante-EMV organiza el I Foro «Más que Empresas Requena-Utiel»

El Templo de San Nicolás de Requena fue el escenario escogido para la celebración del I Foro Comarcal Requena-Utiel, organizado por Levante-EMV y con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), cuyo objetivo es convertirse en un punto de encuentro del tejido empresarial y expertos para analizar el presente y el futuro de las compañías que operan desde nuestro territorio. En la jornada de ayer, instituciones y empresas se reunieron para compartir ideas e inquietudes y las conclusiones fueron de lo más interesantes. Más información