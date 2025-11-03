ED

Así ha sido la comparecencia en la que Carlos Mazón ha dimitido

El president Carlos Mazón no seguirá al frente de la Generalitat, pero no habrá convocatoria electoral. Al menos, no de momento. La legislatura continuará, siempre que Vox lo permita con sus votos, con un "nuevo president" para que se haga cargo de la reconstrucción. Así lo ha anunciado este lunes el dirigente 'popular' una comparecencia pública celebrada a las nueve de la mañana en el Palau después de la negociación con Alberto Núñez Feijóo en la tarde del domingo. No ha aclarado, sin embargo, si conservará su escaño en las Corts que le permitiría continuar aforado y por tanto protegido de una posible imputación en la causa de la dana.