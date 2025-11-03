Marta Rojo / Esteban San Canuto

Vilaplana declara que Mazón no parecía tener prisa “por llegar a ningún sitio”

La comunicadora Maribel Vilaplana se mantiene en lo que ya afirmó en su carta: el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no le trasladó ninguna inquietud respecto a la dana en su comida en El Ventorro el fatídico 29 de octubre del año pasado. De hecho, a preguntas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la instrucción de la causa de la dana, ha abundado en esta actitud despreocupada del jefe del Consell: no parecía tener prisa, ha dicho, por llegar a ningún sitio. Más información