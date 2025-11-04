Redacción Levante-EMV

Maite Pagán: "Mi sobrino de cuatro años fue al colegio en Aldaia porque nadie nos avisó y murió"

"Me llamo Maite y estoy aquí para contarles una parte de mi vida que jamás pensé tener que relatar. El día 29 de octubre de 2024 perdí a mi hermana de 43 años, a mi sobrino de cuatro y a mi cuñado de 45". Así ha empezado Maite Pagán su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. El 29-O; Raquel llevó a su hijo Neizan al colegio en Aldaia. "Como un día cualquiera: nadie nos alertó de lo que podía venir, y eso que tenemos unos dirigentes que tienen que servir para proteger la población en una situación de emergencia", ha denunciado