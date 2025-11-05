Europa Press

El síndic del PP, el núcleo duro de Mazón y el dueño de El Ventorro citados a declarar por la jueza de la dana

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigos al síndic del grupo del PP en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, al secretario autonómico del Gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca y al director director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, el asesor de Mazón, Josep Lanuza, y la jefa de prensa Maite Gómez, además del propietario del restaurante El Ventorro, según acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).