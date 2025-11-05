Verónica Vicent en la comisión de la dana del Congreso
“No sabía que no perder nada te pudiera doler tanto”, reconoce Verónica Vicent. Los familiares y amigos de esta policía local en situación de retirada desde 2024 a causa de una lesión se salvaron de la dana. También su casa en Benetússer, que no estaba ni en una planta baja ni en un primer piso. Pero sí que perdió algo la noche del 29 de octubre: a una niña que el día anterior no sabía que existía pero a la que no pudo salvar. La pequeña Hui, de once años, se encontraba en el bar que regentan sus padres en Benetússer cuando la barrancada la arrastró. Con ayuda de una escalera y una cuerda, Verónica intentó rescatarla, pero la cuerda se rompió. “Pero la corriente era más fuerte que ella, que me hizo caso hasta el último momento para intentar salvarse”, ha relatado emocionada en la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados. “Su mirada me acompaña cada noche y cada mañana, al despertar”, ha lamentado. Sí pudo salvar a su hermano pequeño, de cuatro años. Más información