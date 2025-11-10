David García Sebastiá

"¿Para quién saldrá todo bien? ¿Para la ciudadanía valenciana o para los intereses de PP y Vox?”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia reflexiona en su videoanálisis de esta semana sobre la frase que pronunció ayer Alberto Núñez Feijóo sobre la elección del sucesor del dimitido Carlos Mazón. “Saldrá todo bien”, dijo. “Es el mensaje tranquilizador que este fin de semana ha enviado el presidente del PP a los valencianos. La pregunta es: ¿saldrá todo bien, para quién?”, afirma el periodista. Más información