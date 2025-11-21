Joan-Carles Martí: "Pérez Llorca tiene la oportunidad de construir puentes con todos y dejar atrás el relato de Mazón"
Una semana "histórica" e "intensa" que se inició con la declaración del presidente en funciones en la Comisión de Investigación del Congreso y que termina con la declaración en el Juzgado de Catarroja de su sucesor designado, Juanfran Pérez Llorca.
Últimos vídeos
CASO KOLDO
Un sobre a nombre de Antonio
Plazo hasta Acción de Gracias
Zelenski, sobre el plan de Trump: "Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave"
ACCIDENTE AÉREO