Joan-Carles Martí / David García Sebastiá

Joan-Carles Martí: "Pérez Llorca tiene la oportunidad de construir puentes con todos y dejar atrás el relato de Mazón"

Una semana "histórica" e "intensa" que se inició con la declaración del presidente en funciones en la Comisión de Investigación del Congreso y que termina con la declaración en el Juzgado de Catarroja de su sucesor designado, Juanfran Pérez Llorca.