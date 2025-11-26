Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Laura Ballester

El jefe del gabinete de Mazón admite que agendó la cita con la periodista Maribel Vilaplana

José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha admitido en el juzgado de Catarroja, donde ha acudido para declarar en la causa de la dana del 29 de octubre, que fue él quien agendó la comida del expresident con la periodista Maribel Vilaplana el día de la tragedia.