Francisco Calabuig

València celebra el Día Internacional de las personas Migrantes

Existen problemas que se perpetúan en el tiempo para el colectivo migrante y entre ellos destacan los obstáculos para el empadronamiento especial, el racismo inmobiliario y una iniciativa popular que persigue una regularización extraordiaria que no se tramita. Por ello, la manifestación del 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas MIgrantes el lema de la manifestación no dejaba lugar a dudas: Vivienda, Padrón y Regularización. Y así, colectivos sociales y vecinos de la ciudad salieron a la calle para protestar, además, contra las directivas europeas "que criminalizan los flujos migrantes" y contra los discursos discriminatorios para gritar, alto y claro, "no al racismo en València".