Marta Rojo

"Esto se quedó muerto y ha costado mucho volver": las segundas navidades de la nueva vida del mercado de Paiporta

El mercado, estos días, no tiene pérdida. El sonido de la música alcanza casi hasta la rambla del Poyo, donde las máquinas que trabajan en el cauce, el árbol que se yergue, resistiendo, y la pasarela encerrada por vallas son un recordatorio constante del trauma. Sería difícil escapar a la imagen del agua desbordándose y a la sensación de que Paiporta sigue siendo una localidad herida, si no fuera porque empieza a llegar la música: ‘Jingle bells’. Seguir la canción lleva directamente a la plaza Cervantes. En medio de un corro de niños del CEIP L’Horta, un altavoz gigante atrae a la gente al entorno del mercado municipal.