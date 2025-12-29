Secciones

Pérez Llorca visita Barxeta para comprobar las consecuencias de las lluvias

Agustí Perales Iborra

Agustí Perales Iborra

Barxeta
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido esta mañana a Barxeta para ver de primera mano las consecuencias de las intensas lluvias caídas el domingo en la localidad y que provocaron el desbordamiento del barranco. El jefe del Consell, que realiza la visita acompañado del conseller de Emergencias, Jua Carlos Valderrama, se desplazará después a l'Alcúdia y Carcaixent para comprobar cuál es la situación en esos dos municipios.

