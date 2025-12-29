Agustí Perales Iborra

Pérez Llorca visita Barxeta para comprobar las consecuencias de las lluvias

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido esta mañana a Barxeta para ver de primera mano las consecuencias de las intensas lluvias caídas el domingo en la localidad y que provocaron el desbordamiento del barranco. El jefe del Consell, que realiza la visita acompañado del conseller de Emergencias, Jua Carlos Valderrama, se desplazará después a l'Alcúdia y Carcaixent para comprobar cuál es la situación en esos dos municipios.