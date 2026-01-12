El videoanálisis de Alfons Garcia: “Puede ser la última oportunidad para el modelo autonómico”

El subidrector de Levante-EMV Alfons Garcia reflexiona en su videoanálisis de esta semana sobre la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por María Jesús Montero. “Si el resultado es bueno para la Comunitat Valenciana, como parece, debería ser lo prioritario”, sostiene el periodista, que reclama prestar atención a las conclusiones de los expertos y la sociedad civil y alejarse de posiciones partidistas.

En este sentido, Alfons Garcia afirma que este debate “puede ser la última oportunidad para demostrar la vigencia del modelo autonómico”. “Es decir -añade-, si los representantes políticos son capaces de escuchar a los expertos, sentarse todos juntos (en la plataforma pel finançament o donde sea) y defender unidos la posición de la Comunitat Valenciana, por encima de lo que digan las direcciones de los grandes partidos españoles, PP y PSOE”.

“O eso, o el seguidismo que tantas veces hemos visto”, concluye.